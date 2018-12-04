ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из Гарвардского университета планируют сделать очень рискованный эксперимент – охладить Землю. Опыт проводится с целью борьбы с глобальным потеплением.

Проект назвали Стратосферным контролируемым экспериментом по пертурбации. Он является частью исследовательской программы Harvard's Solar Geoengineering.

Учёные собираются запустить специальный воздушный шар в стратосферу - на высоту около 20 километров. С помощью шара они хотят выпустить небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция. Когда баллон окажется в воздухе, соединения рассеются в воздухе на территории около одного километра и диаметром порядка 100 метров. После этого воздушный шар будет летать по этой области в течение суток, проводя анализ поведения частиц и происходящие в небе процессы.

С помощью такого опыта специалисты хотят проверить, могут ли частицы в атмосфере, отражающие солнечные лучи, повлиять на охлаждение поверхности планеты. Отмечается, что этот сложный эксперимент сможет частично воссоздать последствия извержения горы Пинатубо в 1991 году, которое привело к самому мощному выбросу аэрозолей в стратосферу. Тогда специалисты официально зафиксировали падение температуры планеты на 0,5 °C. Стоимость эксперимента составит около трёх миллионов долларов. 

Об эксперименте говорят уже давно. В прошлом месяце стало известно, что учёные хотят проверить, осуществима ли солнечная геоинженерия с технической и экономической точек зрения, сообщает «Naked science».

При этом некоторые эксперты говорят о том, что даже если этот опыт пройдёт успешно и покажет, что солнечную геоинженерию стоит развивать, сильно помочь в борьбе с глобальным потеплением этим не получится. Учёные настаивают, что людям надо уменьшить количество выбросов углерода, так как именно это считается основной причиной изменения климата, а солнечная геоинженерия не сможет помочь в других подобный вопросах, таких как закисление океана, утверждают некоторые специалисты.