04.12.2018, 19:24
В 2019 году учёные проведут эксперимент по охлаждению Земли
ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из Гарвардского университета планируют сделать очень рискованный эксперимент – охладить Землю. Опыт проводится с целью борьбы с глобальным потеплением.
Проект назвали Стратосферным контролируемым экспериментом по пертурбации. Он является частью исследовательской программы Harvard's Solar Geoengineering.
Учёные собираются запустить специальный воздушный шар в стратосферу - на высоту около 20 километров. С помощью шара они хотят выпустить небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция. Когда баллон окажется в воздухе, соединения рассеются в воздухе на территории около одного километра и диаметром порядка 100 метров. После этого воздушный шар будет летать по этой области в течение суток, проводя анализ поведения частиц и происходящие в небе процессы.
С помощью такого опыта специалисты хотят проверить, могут ли частицы в атмосфере, отражающие солнечные лучи, повлиять на охлаждение поверхности планеты. Отмечается, что этот сложный эксперимент сможет частично воссоздать последствия извержения горы Пинатубо в 1991 году, которое привело к самому мощному выбросу аэрозолей в стратосферу. Тогда специалисты официально зафиксировали падение температуры планеты на 0,5 °C. Стоимость эксперимента составит около трёх миллионов долларов.
Об эксперименте говорят уже давно. В прошлом месяце стало известно, что учёные хотят проверить, осуществима ли солнечная геоинженерия с технической и экономической точек зрения, сообщает «Naked science».
При этом некоторые эксперты говорят о том, что даже если этот опыт пройдёт успешно и покажет, что солнечную геоинженерию стоит развивать, сильно помочь в борьбе с глобальным потеплением этим не получится. Учёные настаивают, что людям надо уменьшить количество выбросов углерода, так как именно это считается основной причиной изменения климата, а солнечная геоинженерия не сможет помочь в других подобный вопросах, таких как закисление океана, утверждают некоторые специалисты.
Проект назвали Стратосферным контролируемым экспериментом по пертурбации. Он является частью исследовательской программы Harvard's Solar Geoengineering.
Учёные собираются запустить специальный воздушный шар в стратосферу - на высоту около 20 километров. С помощью шара они хотят выпустить небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция. Когда баллон окажется в воздухе, соединения рассеются в воздухе на территории около одного километра и диаметром порядка 100 метров. После этого воздушный шар будет летать по этой области в течение суток, проводя анализ поведения частиц и происходящие в небе процессы.
С помощью такого опыта специалисты хотят проверить, могут ли частицы в атмосфере, отражающие солнечные лучи, повлиять на охлаждение поверхности планеты. Отмечается, что этот сложный эксперимент сможет частично воссоздать последствия извержения горы Пинатубо в 1991 году, которое привело к самому мощному выбросу аэрозолей в стратосферу. Тогда специалисты официально зафиксировали падение температуры планеты на 0,5 °C. Стоимость эксперимента составит около трёх миллионов долларов.
Об эксперименте говорят уже давно. В прошлом месяце стало известно, что учёные хотят проверить, осуществима ли солнечная геоинженерия с технической и экономической точек зрения, сообщает «Naked science».
При этом некоторые эксперты говорят о том, что даже если этот опыт пройдёт успешно и покажет, что солнечную геоинженерию стоит развивать, сильно помочь в борьбе с глобальным потеплением этим не получится. Учёные настаивают, что людям надо уменьшить количество выбросов углерода, так как именно это считается основной причиной изменения климата, а солнечная геоинженерия не сможет помочь в других подобный вопросах, таких как закисление океана, утверждают некоторые специалисты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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