Снижение уровня кислорода связано с глобальным потеплением и сильным загрязнением океанических вод. Уже сейчас уровень кислорода упал на 1-2%. А к концу столетия этот показатель вырастет минимум в 2 раза.Анализ кислорода в мировом океане проводили специалисты из 17 стран. Они измеряли показатели в разных местах океанов и морей по всей планете.