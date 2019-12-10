10.12.2019, 00:42
К 2100 году мировой океан может потерять 4% кислорода
ИА «Ореанда-Новости». По мнению экспертов Международного союза охраны природы и природных ресурсов, к 2100 году мировой океан может потерять 4% кислорода.
Снижение уровня кислорода связано с глобальным потеплением и сильным загрязнением океанических вод. Уже сейчас уровень кислорода упал на 1-2%. А к концу столетия этот показатель вырастет минимум в 2 раза. Такие изменения приведут к уменьшению и вымиранию некоторых морских обитателей, так как показатель кислорода снижается в верхних слоях воды.
Анализ кислорода в мировом океане проводили специалисты из 17 стран. Они измеряли показатели в разных местах океанов и морей по всей планете.
Снижение уровня кислорода связано с глобальным потеплением и сильным загрязнением океанических вод. Уже сейчас уровень кислорода упал на 1-2%. А к концу столетия этот показатель вырастет минимум в 2 раза. Такие изменения приведут к уменьшению и вымиранию некоторых морских обитателей, так как показатель кислорода снижается в верхних слоях воды.
Анализ кислорода в мировом океане проводили специалисты из 17 стран. Они измеряли показатели в разных местах океанов и морей по всей планете.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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