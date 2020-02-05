ИА «Ореанда-Новости».В аэропорту Рощино Тюменской области приземлилось второе воздушное судно с эвакуированными из Китая россиянами и другими гражданами. Как сообщает Минобороны, эвакуация людей из Уханя связана с эпидемией коронавируса.

В общей сложности самолёт доставил в Тюмень 64 пассажира, каждый из которых пройдёт двухнедельный карантин в местном реабилитационном центре. Медики уточняют, что состояние всех прибывших из Ухани удовлетворительное, заболевших не обнаружено.

Из эпицентра вспышки новой формы пневмонии вывезли уже 128 граждан России и 16 граждан СНГ. На всех этапах эвакуации пассажиров сопровождали военные врачи и вирусологи с наиболее современными средствами диагностики и борьбы с вирусом.

По словам начальника отдела эпиднадзора тюменского управления Роспотребнадзора Александр Летюшев сотрудники санитарно-карантинного пункта первыми поднялись на борт самолёта, чтобы провести анализ ситуации и выявить заражённых.