Об этом сообщил журнал Open Quaternary.

По словам Джека Ценга из университета Буффало в США, останки других вымерших представителей этого рода часто находят в Европе, Азии, Африке и на юге США. Раньше возникал вопрос, как именно они попали в Новый Свет, однако новая находка позволила сделать первый шаг к раскрытию этой загадки.

Открытие было сделано при изучении останков различных древних животных, найденных в ходе раскопок у берегов одного из северных притоков реки Юкон ещё в 1970-х годах. Окаменелости хранились в запасниках Музея естественной истории Канады в Оттаве.

Ценг просматривал каталоги с фотографиями данных находок и, заинтересовавшись ими, запросил у музея заметки первооткрывателей и даже посетил Оттаву. Изучение показало, что они действительно принадлежали древним гиенам из рода Chasmaporthetes, чьи представители жили на Земле примерно 5–0,8 млн лет назад.

Полярные гиены, как предполагает Ценг, обладали менее экзотической диетой. Судя по структуре их зубов, они были охотниками или падальщиками. По характеру поведения и экологической роли они были больше похожи на волков, чем на современных гиен.

В мае в арктической части Канады были найдены самые древние грибы на планете, возраст которых насчитывает около 1 млрд лет.