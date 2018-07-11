ИА «Ореанда-Новости». В Австралии поймали гигантского крокодила, охота за которым велась на протяжении десяти лет.

На севере Австралии был пойман огромный крокодил. Его вес - приблизительно шестьсот килограммов, а длина рептилии - почти пять метров. Этот крокодил является самым большим в Австралии. Ветеринары после осмотра сообщили, что ему около шестидесяти лет.

До этого рейнджеры пытались поймать гигантскую рептилию на протяжении десятка лет. Согласно источнику, впервые крокодила заметили австралийские рыбаки в 2008 году в реке Кэтрин. Главный рейнджер Джон Берк поделился, что все эти годы попыток поймать животное были непростыми, крокодил был умнее людей и не попадался на уловки. Рептилия также была очень осторожной, рейнджеры перепробовали все способы, но тщетно. Сейчас Берк говорит, что он и вся его команда в восторге от животного, они даже испытывают уважение к нему, учитывая то, что крокодил ещё и возрастной.

Только спустя десять лет охоты рейнджеры смогли поймать гигантскую рептилию. Охотники расставили три ловушки на реке, где плавал хищник - в парке Тейлора, на частной территории, которая располагается в шестидесяти километрах ниже по течению реки Кэтрин. Скорее всего, животное в итоге клюнуло на свиную тушку в одной из ловушек.

Для перевозки крокодила был организован специальный катер Taylors Park. Сейчас животное находится на крокодиловой ферме, там его будут демонстрировать туристам. Рейнджеры и ветеринары предполагают, что разводить животное, скорее всего, не получится в связи с размерами и возрастом.









