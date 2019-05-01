ИА «Ореанда-Новости» При археологических раскопках в Бангладеш учёные обнаружили постройки неизвестной цивилизации и другие объекты, возраст которых составляет около тысячи лет. Руины древнего города найдены в Бенгалии группой археологов под руководством профессора Суфи Мустафизура Рахмана из Университета Джахангирнагара. Глава экспедиции высказал мнение, что обнаруженные объекты относятся к некоей буддийской цивилизации. Исследователь также отсетил, что «раскопки… могут стать центром буддийской культуры в Южной Азии и стать объектом всемирного наследия». Судя по многим признакам, цивилизация была достаточно развитой. Обнаружены руины храма и комнат, в которых жили монахи, выложенные кирпичом проходы и канализация.