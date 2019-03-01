ИА «Ореанда-Новости». В середине столетия Северный Ледовитый океан ждёт первое безлёдное лето, отмечают исследователи. Об этом сообщает портал «Популярная механика» со ссылкой на научную работу, опубликованную в журнале Geophysical Research Letters.

Исследование провели Джеймс Скрин, учёный из Эксетерского университета (University of Exeter, графство Девон, Великобритания), и его соавтор Клара Дизер из Национального центра атмосферных исследований (г. Боулдер, штат Колорадо, США). Они пришли к выводу, что Северный Ледовитый океан испытывает влияние нагревающегося Тихого океана, а потому летом его льды могут растаять значительно раньше, чем предполагалось до сих пор.

В течение года площадь ледяного покрова Северного Ледовитого океана меняется и становится минимальной в сентябре. Ранее на основе климатических моделей учёные предсказывали, что, если текущие темпы глобального потепления останутся неизменными, лёд над океаном впервые за многие годы полностью растает к 2050 году. Но Джеймс Скрин и Клара Дизер впервые перенесли это событие на значительно более ранний срок.

В своей работе учёные обращают внимание на явление, называемое «десятилетними тихоокеанскими колебаниями» (также «декадная осцилляция»). Это цикличные колебания температуры в тропических зонах Тихого океана, которые меняют её приблизительно на 0,5°С в течение 10-30 лет. Этот цикл пять лет назад вошёл в фазу потепления и не может не повлиять на ситуацию на севере. Даже 0,5°С значительно влияет на скорость таяния льда.

Исследователи смоделировали, как изменится ледяной покров Ледовитого океана при декадных осцилляциях, направленных к потеплению и похолоданию. Им удалось рассчитать, что, если температура в зонах Тихого океана, близких к экватору, возрастёт, то Ледовитый океан полностью очистится ото льда к сентябрю в период между 2030 и 2040 годами.

Глобальное потепление, инициированное деятельностью человека - основная причина таяния Северного Ледовитого океана. Существенное влияние оказывают выбросы парниковых газов. Соответственно, и срок первого полного таяния зависит от антропогенных факторов. И, согласно тенденциям, которые наблюдаются в настоящее время, это произойдёт скорее рано, чем поздно - то есть ближе к 2030 году.