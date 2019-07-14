ИА «Ореанда-Новости» Уникальные древние окаменелости учёные обнаружили в процессе изучения окаменелостей из Бразилии в музее Берлина.

Научный журнал Nature Plants напечатал статью, в которой говорится о том, что научные сотрудники открыли древнюю лилию, которая практически целиком сохранилась, в окаменелостях Музея естествознания в Берлине.

Возраст куска известняка, в котором покоилась лилия - порядка 113-115 млн лет. Его привезли в музей с северо-востока Бразилии. Учёные сообщили, что цветок относится к однодольным растениям.

Как пишет Nature Plants, найденный образец имеет высоту 40 сантиметров, мочковатые корни, а также узкие листья и тройной тип цветков.