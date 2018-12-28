ИА "Ореанда-Новости". Небольшая по размеру птичка с щетинками на лбу считается одной из самых редких в мире. Топаколо Штреземанна практически неуловима, поэтому орнитологи праздную каждую встречу с представителями этого редкого вида. Учёные опасаются, что редкое появление топаколо Штреземанна может быть признаком вымирания вида.

Птица обитает в бразильском заповеднике Мата-до-Пассаринью. Учёные в течение нескольких месяцев проводили наблюдения, однако результатов не было. И вот в середине декабря орнитологам удалось заметить птичек с характерными щетинками на лбу. По мнению исследователей, в мире осталось не более 10-15 особей этого вида. В Бразилии учёным посчастливилось заметить в разные дни двух самок топаколо Штреземанна. Такая находка даёт повод надеяться, что вид всё ещё можно спасти от исчезновения, к которому может привести уменьшающаяся среда обитания птицы в тропических лесах.

Впервые представители вида топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni) были открыты в небольшом регионе на востоке Бразилии в 1830-х годах. Уже тогда они редко попадались на глаза натуралистам. В следующий раз их удалось заметить только в середине XX века.

Вид получил название в честь немецко-бразильского учёного-орнитолога Гельмута Сика – именно он заметил характерные щетинки на лбу у топаколо. Сик дал птице имя своего учителя Эрвина Штреземанна. В следующий раз птица показалась учёным только в 1995 году.

В настоящее время орнитологи усиленно работают над сохранением топаколо Штреземанна в северо-восточной части Минас-Жерайс: именно здесь, считают специалисты, есть шанс сохранить небольшую популяцию вида. Кроме того, учёные трудятся в заповеднике Мата-до-Пассаринью площадью около 952 гектаров, который был специально создан для сохранения редких видов птиц.