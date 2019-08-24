24.08.2019, 16:36
В Британии древнее растение выпустило шишки впервые за 60 миллионов лет
ИА «Ореанда-Новости». Экзотическое растение, которое растёт на острове Уайт в Великобритании, выпустило одновременно мужские и женские шишки, пишет «Мир24».
Биологи заявили, что это произошло первый раз за 60 миллионов лет. Растение относится к виду «саговник поникающий». Оно было распространено на планете 280 миллионов лет назад, ещё до появления первых цветковых.
«Саговник поникающий» растёт в жарком климате, поэтому его выращивают в основном в теплицах. Учёные отмечают, что появление шишек сейчас говорит о реальном изменении климата в мире.
Биологи заявили, что это произошло первый раз за 60 миллионов лет. Растение относится к виду «саговник поникающий». Оно было распространено на планете 280 миллионов лет назад, ещё до появления первых цветковых.
«Саговник поникающий» растёт в жарком климате, поэтому его выращивают в основном в теплицах. Учёные отмечают, что появление шишек сейчас говорит о реальном изменении климата в мире.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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