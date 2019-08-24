Биологи заявили, что это произошло первый раз за 60 миллионов лет. Растение относится к виду «саговник поникающий». Оно было распространено на планете 280 миллионов лет назад, ещё до появления первых цветковых.«Саговник поникающий» растёт в жарком климате, поэтому его выращивают в основном в теплицах. Учёные отмечают, что появление шишек сейчас говорит о реальном изменении климата в мире.