ИА «Ореанда-Новости» В Бурятии открылось производство аналога живой кожи, который предназначен для заживления ожогов и ран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Аналог под названием «NovoSkin» разработан для местного лечения ожогов II-III степеней, неинфицированных и посттравматических ран, а также трофических язв, обмороженных участков и пролежней.

Отмечается, что по сравнению со всеми аналогами кожи, которые существуют сегодня, «NovoSkin» отличается экономичностью, неприхотливостью и долговечностью.

Когда производство выйдет на полную мощность, ежегодный объём выпуска будет составлять 12,5 тысячи биополимерных ранозаживляющих средств.