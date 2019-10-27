После проведения дополнительных исследований он, возможно, займёт пьедестал почёта среди самых длинных пещер.

Авторами находки выступили представители Российского союза спелеологов. Сама пещера находится недалеко от чеченского села под названием Улус-Керт. По информации, предоставленной руководителем совета Российского союза спелеологов Геннадием Самохиным, протяжённость обнаруженной пещеры может достигать одной тысячи метров. До настоящего времени рекорд по протяжённости среди всех чеченских пещер принадлежал пещере под названием Камила-хьех. Однако, этот рекорд может быть побит, ведь длина пещеры Камила-хьех составляет всего двести сорок метров, что в четыре раза меньше обнаруженной около Улус-Керт. Стоит отметить, что новая пещера получила название Сайд-Эмин. Именно так звали бывшего директора Аргунского заповедника. Сам Сайд-Эмин Джабраилов, узнав об этом, заявил, что это честь для него.

Место обнаружения новой пещеры характеризуется труднодоступностью – пещера находится в гористой местности Чечни. В экспедиции принимали участие представители Казанского федерального университета, Чеченского государственного университета, Аргунского заповедника, расположенного на территории Уфы и Нижнего Новгорода, а также Русского географического общества.

Изначально, в планах участников спелеологической экспедиции, было исследование пещер Шект-хьех и Камила-хьех. Однако, в ходе исследования они обнаружили новый подземный объект. Примечательно, что пещера Сайд-Эмин находится в относительной близости к пещере Камила-хьех – их разделяет всего триста метров.