ИА «Ореанда-Новости» Учёные открыли в Австралии новый вид пауков-скакунов и дали ему название в честь модельера Карла Лагерфельда из-за «сходства» с великим кутюрье. Исследования биологов опубликованы в журнале Evolutionary Systematics.

Пауки обитают лишь в Австралии и на сопредельных островах. По словам специалистов, на кончиках лап пауков есть чёрные точки, похожие на перчатки, которые всегда носил модельер. Лагерфельд скончался в начале года.