ИА «Ореанда-Новости»   Учёные открыли в Австралии новый вид пауков-скакунов и дали ему название в честь модельера Карла Лагерфельда из-за «сходства» с великим кутюрье.  Исследования биологов  опубликованы в журнале Evolutionary Systematics.

Пауки обитают лишь в Австралии и на сопредельных островах.  По словам специалистов, на кончиках лап пауков есть чёрные точки, похожие на перчатки, которые всегда носил модельер.  Лагерфельд скончался в начале года.