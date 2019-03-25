ИА «Ореанда-Новости» В Дании впервые создали голосового помощника, общающегося голосом неопределённого пола. Разработка принадлежит датскому креативному агентству Virtue Nordic.

В создании бесполого помощника принимали участие психологи, лингвисты и звукорежиссёры. Разработчики сообщили о своём изобретении в Twitter.

Проект под названием «Q» был создан для людей, которые не идентифицируют себя с определённым полом, как сказано в сообщении, такие люди могут захотеть, чтобы голосовой помощник общался с ними бесполым голосом. Разработчики «Q» заявляют, что пол — это не обязательно двоичное понятие, то есть полов больше чем два – мужской и женский.