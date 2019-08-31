ИА «Ореанда-Новости». Палеонтологи описали найденный череп анамского австралопитека, древнейшего вида этих гоминидов. Учёные датировали окаменелости 3,78–3,8 миллиона лет назад и показали, что Anama Australopithecus не был предком Afar Australopithecus - эти два вида жили как минимум 100 тысяч лет в одно и то же время. Исследования, опубликованные в журнале Nature (1, 2), обобщены в редакционной статье журнала.

«Палеонтологи ранее обнаружили зубы и челюсти этого вида, но теперь мы наконец-то сталкиваемся с почти целым черепом, который позволяет нам смотреть в лицо Australopithecus anamensis. Это просто невероятно! », - говорят палеонтологи и геологи, работающие в Африке.

По словам археологов, найденный австралопитек также имел примитивные черты лица, характерные для более поздних видов. Некоторые признаки сходны с таковыми у Afar Australopithecus, другие характерны для гораздо более древних родов гоминидов - Ardipithecus, который жил 4,4 миллиона лет назад, и сахелантропов, которые жили около семи миллионов лет назад.