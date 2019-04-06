Власти Египта рассказали, что вход в гробницу обнаружили, когда задерживали одну из банд «чёрных» археологов, которые проводили незаконные раскопки в этом регионе.Отмечается, было найдено две комнаты, в одной из которых находилось два саркофага из известняка, в которых были человеческие останки. Учёные отметили, что отлично сохранились четкие и яркие рисунки. В гробнице обнаружили изображения покойных, имена членов их семьи, а также рисунки древнеегипетских богов Анубиса, Осириса и богинь Исиды и Нефтиды.Учёные также обнаружили мумии птиц и животных, в том числе орла, сокола, ибиса, мышей, кошек и собак. Специалисты рассказали, что это говорит о том, что в гробницу использовали как кладбище для домашних животных.