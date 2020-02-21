21.02.2020, 11:27
В Египте в "проклятой" гробнице сделано революционное открытие
ИА «Ореанда-Новости». Архелоги из Египта в гробнице фараона Тутанхамона сделали важное открытие. Ими было найдено подтверждение гипотезы о возможном нахождении за стенами гробницы захоронения царицы Нефертити. Об этом заявлено в материале издания Science Alert.
Учёные изучили гробницу Тутанхамона, применив георадар. Они нашли за северной стеной пространство высотой более двух метров и шириной десять метров.
Специалисты в 2015 году предположили, что в гробнице могут быть секретные камеры, однако последующие исследования, проводившиеся в течение трёх лет, не показали наличие тайных комнат. Новым революционным открытием впервые доказывается гипотеза о том, что в гробнице также может находиться усыпальница Нефертити.
Учёные изучили гробницу Тутанхамона, применив георадар. Они нашли за северной стеной пространство высотой более двух метров и шириной десять метров.
Специалисты в 2015 году предположили, что в гробнице могут быть секретные камеры, однако последующие исследования, проводившиеся в течение трёх лет, не показали наличие тайных комнат. Новым революционным открытием впервые доказывается гипотеза о том, что в гробнице также может находиться усыпальница Нефертити.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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