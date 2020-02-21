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Об этом заявлено в материале издания Science Alert.Специалисты в 2015 году предположили, что в гробнице могут быть секретные камеры, однако последующие исследования, проводившиеся в течение трёх лет, не показали наличие тайных комнат. Новым революционным открытием впервые доказывается гипотеза о том, что в гробнице также может находиться усыпальница Нефертити.