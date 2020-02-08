ИА «Ореанда-Новости» . В конце зимы рядом с нашей планетой пролетит астероид PZ39. По сообщению портала Утро.ru данное небесное тело открыли в 1995 году.

Диаметр астероида составляет примерно от 400 до 900 метров. Небесное тело, которое пролетит от Земли в 5,8 миллиона километров, может развить скорость до 57 тысяч километров в час. Учёные уже назвали астероид потенциально опасным, поскольку он будет пересекать траекторию Земли, однако шанс столкнуться с планетой у него небольшой.