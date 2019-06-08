Своё открытие водолазы нашли около города на юге Финляндии Котка.По информации, предоставленной Пограничной службой Финляндии, затонувшие корабли нашли вчера, 7 июня. Узнав о находке, специалисты службы организовали лагерь для водолазов для последующего изучения кораблей.Неоценимую помощь в обнаружении и изучении двух затонувших кораблей внесла роботизированная техника - телеуправляемый подводный аппарат ROV. Так в ходе изучения было установлено, что первый корабль имеет протяжённость около 38 метров. Специалисты отнесли его к типу "шведский фрегат". Второе судно чуть меньше, его длина составляет около двадцати метров. Оба корабля выполнены из дерева. Эксперты считают, что второе судно могло принадлежать российскому флоту. Предположение учёных подтверждают архивные сведения, речь в которых говорится о затонувшем в этом месте русском корабле.И оба обнаруженных судна затонули в ходе её проведения. В настоящее время ведётся более детальное изучение двух кораблей.Первая битва произошла 13 августа 1789 года, вторая - в следующем году, 28-29 июня 1790 года.