08.06.2019, 10:31
В Финском заливе нашли два корабля периода XVIII века
ИА "Ореанда-Новости" Два неизвестных корабельных судна обнаружили дайверы на дне Финского залива. Своё открытие водолазы нашли около города на юге Финляндии Котка.
По информации, предоставленной Пограничной службой Финляндии, затонувшие корабли нашли вчера, 7 июня. Узнав о находке, специалисты службы организовали лагерь для водолазов для последующего изучения кораблей. Научными Консультантами для пограничников выступили Финский национальный совет по древностям (FNBA) и Морской центр Велламо - уникальный музей в городе Котка, экспозиция которого посвящена морю и всему, что с ним связано.
Положительный результат показали погружения водолазов с гидролокатором. Неоценимую помощь в обнаружении и изучении двух затонувших кораблей внесла роботизированная техника - телеуправляемый подводный аппарат ROV. Так в ходе изучения было установлено, что первый корабль имеет протяжённость около 38 метров. Специалисты отнесли его к типу "шведский фрегат". Второе судно чуть меньше, его длина составляет около двадцати метров. Оба корабля выполнены из дерева. Эксперты считают, что второе судно могло принадлежать российскому флоту. Предположение учёных подтверждают архивные сведения, речь в которых говорится о затонувшем в этом месте русском корабле.
Специалисты пришли к выводу, что оба затонувших корабля являются участниками событий Первой Роченсальмской битвы, произошедшей в 1789 году. И оба обнаруженных судна затонули в ходе её проведения. В настоящее время ведётся более детальное изучение двух кораблей.
Роченсальмское сражение — это морское сражение в ходе русско-шведской войны 1788—1790 годов на рейде города-крепости Роченсальм. Первая битва произошла 13 августа 1789 года, вторая - в следующем году, 28-29 июня 1790 года.
По информации, предоставленной Пограничной службой Финляндии, затонувшие корабли нашли вчера, 7 июня. Узнав о находке, специалисты службы организовали лагерь для водолазов для последующего изучения кораблей. Научными Консультантами для пограничников выступили Финский национальный совет по древностям (FNBA) и Морской центр Велламо - уникальный музей в городе Котка, экспозиция которого посвящена морю и всему, что с ним связано.
Положительный результат показали погружения водолазов с гидролокатором. Неоценимую помощь в обнаружении и изучении двух затонувших кораблей внесла роботизированная техника - телеуправляемый подводный аппарат ROV. Так в ходе изучения было установлено, что первый корабль имеет протяжённость около 38 метров. Специалисты отнесли его к типу "шведский фрегат". Второе судно чуть меньше, его длина составляет около двадцати метров. Оба корабля выполнены из дерева. Эксперты считают, что второе судно могло принадлежать российскому флоту. Предположение учёных подтверждают архивные сведения, речь в которых говорится о затонувшем в этом месте русском корабле.
Специалисты пришли к выводу, что оба затонувших корабля являются участниками событий Первой Роченсальмской битвы, произошедшей в 1789 году. И оба обнаруженных судна затонули в ходе её проведения. В настоящее время ведётся более детальное изучение двух кораблей.
Роченсальмское сражение — это морское сражение в ходе русско-шведской войны 1788—1790 годов на рейде города-крепости Роченсальм. Первая битва произошла 13 августа 1789 года, вторая - в следующем году, 28-29 июня 1790 года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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