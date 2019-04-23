ИА «Ореанда-Новости». 27 лет пациентка в Германии пробыла в коме и неожиданно вышла из неё. Жительница ОАЭ Мунира Абдулла ещё в 1991 году вместе со своим четырёхлетним сыном и зятем попала в ДТП (их авто столкнулось со школьным автобусом). Женщина получила серьёзную травму головы и впала в кому.

В автокатастрофе мать спасла ребёнка, заслонив его собой, но впала в кому. Всё это время женщина была в вегетативном состоянии, показывая лишь минимальные признаки сознания. Сын Муниры Омар Вебер не опускал руки и боролся за её жизнь.

В 2017 году наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид узнал об истории Муниры и оплатил её лечение в одной из немецких клиник. Летом 2018 года женщина неожиданно стала приходить в сознание, начала издавать звуки. Первый раз она произнесла что-то в момент, когда сын спорил с кем-то возле её кровати. Через три дня (впервые за 27 лет) женщина произнесла имя сына, позже начала говорить и даже читать молитвы.

Сейчас пациентка продолжает лечение в Абу-Даби. Омар Вебер рассказал о выздоровлении матери, чтобы другие люди не теряли надежды, так как все эти годы врачи твердили ему, что она безнадёжна.