Преимущественно речь идёт о нокаут-каплях, то есть препаратах, которые делают женщин более уязвимыми перед насильниками, пишет ТАСС. Отмечается, что создательницей браслета является женщиной, которая сама стала жертвой таких капель.У браслетов две функции – они ярко светятся в темноте, отпугивая преступников, а также с его помощью можно проверить напиток. Для этого нужно просто нанести каплю из бокала на браслет. Устройство может проверить два напитка.