ИА «Ореанда-Новости». 21 октября совет ЮНЕСКО принял решение об учреждении премии имени Менделеева.

Об этом объявила пресс-служба Оргкомитета Международного года Периодической таблицы химических элементов.

21 октября в Париже состоялась 207-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО. На ней было принято решение учредить премию ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева. Вручаться она будет за открытия, содействие и достижения в области фундаментальных наук.

Премия учреждена для мотивации учёных. Совет надеется, что она поможет ускорить развитие науки, а также «подключить» к открытиям новые умы.

Решение об учреждении премии было принято без голосования. Его поддержали аплодисментами.

Лауреатов премии будет двое. Каждому из них будет вручаться призовой фонд в сумме 250 тысяч долларов. Первое вручение планируют на 2020 год.