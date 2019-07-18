18.07.2019, 22:35
В Google Maps станет доступна функция поиска велосипедов
ИА «Ореанда-Новости». Технические специалисты компании Google намерены внедрить в свой сервис возможность территориального поиска проката велосипедов.
С внедрением этой функции в Google Maps пользователи смогут быстрее узнавать сведения о пунктах аренды велосипедов. Отмечается, что данная функция будет осуществлена с помощью компании Ito World, которая сможет предоставить исчерпывающую информацию и пунктах проката.
Функция работала в тестовом режиме в течение года в Нью-Йорке. Пока сервис доступен только в крупных городах.
С внедрением этой функции в Google Maps пользователи смогут быстрее узнавать сведения о пунктах аренды велосипедов. Отмечается, что данная функция будет осуществлена с помощью компании Ito World, которая сможет предоставить исчерпывающую информацию и пунктах проката.
Функция работала в тестовом режиме в течение года в Нью-Йорке. Пока сервис доступен только в крупных городах.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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