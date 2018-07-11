ИА "Ореанда-Новости". Предприятие Samsung расширило свои границы в Индии, став владельцем самого большого завода по производству смартфонов в мире.

Группа компаний Samsung уже прежде имела завод в Индии, в городе Ноиде, который находится в штате Уттар-Прадеш. Теперь популярный производитель электроники принял решение расширить свои границы, увеличив уже имеющийся завод на тридцать пять акров, что составляет более, чем сто сорок тысяч квадратных метров, а также отдал это помещение исключительно под изготовление телефонных устройств.

Ранее на этом заводе изготавливались телевизоры и холодильники. Под изготовление сотовых телефонов было отдано другое предприятие, в Сриперамбудере. Теперь же территория в Ноиде отдана под смартфоны, став самой большой фабрикой по производству «умных» телефонов во всем мире.

Такие перестройки в компании Samsung положительно влияют на экономику Индии, так как организация, в связи с довольно приличным расширением, набрала в штаб дополнительно еще пять тысяч новых сотрудников. Сообщается, что в Samsung в принципе стараются построить хорошие отношения с Индией, таким образом, на территории государства уже имеются пять исследовательских подразделений компании и один центр дизайна.

Популярный производитель электроники так сильно хочет наладить связи со страной, что даже планирует выпустить специальный, созданный именно для жителей Индии, смартфон. Его отличительным качеством будет очень низкая стоимость, а операционная система будет называться Android Go.

Сейчас многие компании пытаются привлечь внимание индийских потенциальных покупателей. В том числе проявляет интерес такой гигант, как Google, а также набирающая обороты компания Xiaomi.