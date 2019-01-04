04.01.2019, 19:02
В Intel создали видеокамеру для борьбы с браконьерами
ИА «Ореанда-Новости». Американская компания Intel закончила разработку некоммерческой камеры TrailGuard AI, которую будут использовать, чтобы отслеживать браконьеров в заповедниках.
Профинансировало разработку национальное географическое общество США и фонд Леонардо Ди Каприо. Отмечается, что компания оптимизировала алгоритмы нейронных сетей для распознавания и классификации объектов, попавших в объектив камеры.
Если камера обнаружит человека или, например, автомобиль, то она пошлёт специальный сигнал в центр управления, где специалисты определяют, кто именно попал в объектив. Планируется, что использовать новые камеру будут пока в заповедниках в Южной Африке. Ожидается, что такая камера сможет автономно работать в течение полутора лет, что особенно важно, так как речь идёт об огромных территориях.
По последним данным, в мире ежегодно браконьеры уничтожают примерно 35 000 слонов. Такими темпами слоны могут полностью исчезнуть в дикой природе уже через десять лет. Сейчас ведутся переговоры примерно с сотней африканских заповедников, чтобы установить там новую камеру уже в текущем году.
Борьба с браконьерами - актуальная тема и для России. В Свердловской области Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира собирается взять на вооружение беспилотный летательный аппарат. В ноябре там искали подрядчика, который сможет разработать принципиально новый дрон. Он должен подниматься на высоту до 1,5 километров, развивать скорость до 120 километров в час, находиться в полете не менее трёх часов и работать в автоматическом и в ручном режиме.
Отмечается, что это будет коптер вертолётного типа с двигателем внутреннего сгорания. Устройство сможет фиксировать всех зверей, а также людей и транспортные средства, поэтому важно, чтобы дрон был оснащен видеофикацией в тепловом и видимом диапазоне.
Профинансировало разработку национальное географическое общество США и фонд Леонардо Ди Каприо. Отмечается, что компания оптимизировала алгоритмы нейронных сетей для распознавания и классификации объектов, попавших в объектив камеры.
Если камера обнаружит человека или, например, автомобиль, то она пошлёт специальный сигнал в центр управления, где специалисты определяют, кто именно попал в объектив. Планируется, что использовать новые камеру будут пока в заповедниках в Южной Африке. Ожидается, что такая камера сможет автономно работать в течение полутора лет, что особенно важно, так как речь идёт об огромных территориях.
По последним данным, в мире ежегодно браконьеры уничтожают примерно 35 000 слонов. Такими темпами слоны могут полностью исчезнуть в дикой природе уже через десять лет. Сейчас ведутся переговоры примерно с сотней африканских заповедников, чтобы установить там новую камеру уже в текущем году.
Борьба с браконьерами - актуальная тема и для России. В Свердловской области Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира собирается взять на вооружение беспилотный летательный аппарат. В ноябре там искали подрядчика, который сможет разработать принципиально новый дрон. Он должен подниматься на высоту до 1,5 километров, развивать скорость до 120 километров в час, находиться в полете не менее трёх часов и работать в автоматическом и в ручном режиме.
Отмечается, что это будет коптер вертолётного типа с двигателем внутреннего сгорания. Устройство сможет фиксировать всех зверей, а также людей и транспортные средства, поэтому важно, чтобы дрон был оснащен видеофикацией в тепловом и видимом диапазоне.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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