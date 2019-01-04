Профинансировало разработку национальное географическое общество США и фонд Леонардо Ди Каприо. Отмечается, что компания оптимизировала алгоритмы нейронных сетей для распознавания и классификации объектов, попавших в объектив камеры.. Планируется, что использовать новые камеру будут пока в заповедниках в Южной Африке. Ожидается, что такая камера сможет автономно работать в течение полутора лет, что особенно важно, так как речь идёт об огромных территориях.. Сейчас ведутся переговоры примерно с сотней африканских заповедников, чтобы установить там новую камеру уже в текущем году.. В ноябре там искали подрядчика, который сможет разработать принципиально новый дрон. Он должен подниматься на высоту до 1,5 километров, развивать скорость до 120 километров в час, находиться в полете не менее трёх часов и работать в автоматическом и в ручном режиме.Отмечается, что это будет коптер вертолётного типа с двигателем внутреннего сгорания. Устройство сможет фиксировать всех зверей, а также людей и транспортные средства, поэтому важно, чтобы дрон был оснащен видеофикацией в тепловом и видимом диапазоне.



