ИА «Ореанда-Новости». Антимонопольный орган Итальянской Республики оштрафовал компании Apple и Samsung в общей сложности на пятнадцать миллионов евро за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов.



Об этом сообщается в заявлении службы.



Об этом сообщается в заявлении службы.

Зимой текущего года итальянскими властями в отношении Apple и Samsung было начато расследование. В антимонопольном органе утверждают, что компании “умышленно придерживались коммерческой политики, направленной на использование недостатков некоторых деталей для снижения производительности своей техники с тем, чтобы убеждать потребителей покупать новые модели”. Также, по данным службы, производители предлагали пользователям обновить программное обеспечение, при этом они не предупреждали о последствиях этого для работы устройств.





Представителями антимонопольного органа Итальянской Республики было сделано заявление о том, что в ходе всестороннего расследования службе удалось выяснить, что компаниями Apple и Samsung проводилась нечестная коммерческая деятельность - из-за ряда обновлений встроенного программного обеспечения для мобильных телефонов в работе устройств проявились серьёзные нарушения. По версии службы, цель этой деятельности - ускорить процесс замены мобильных устройств.





Исходя из документа, за нарушение статей 20, 21, 22 и 24 Кодекса прав потребителей руководство компании Samsung должны выплатить штраф в размере пяти миллионов евро, а компания Apple — десять миллионов евро.





В прошлом году руководство Apple впервые публично признали, что намеренно замедляли работу iPhone 6, 6S и SE, как утверждали в компании, с целью продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию среди потребителей. Прокуратурой Французской Республики было начато расследование. Соединённые Штаты Америки, Канада и Израиль подали судебные иски. Компания Apple принесла извинения пользователям в открытом письме. Весной текущего года Apple позволила пользователям отключать функцию замедления работы устройства.











