ИА «Ореанда-Новости». Нейрохирурги в Италии прооперировали пациента в состоянии гипноза и без применения наркоза, пишет итальянское издание Corriere della Sera.



Отмечается, что всего в мире было проведено три подобные операции. Операции провели 69-летнему мужчине, который неудачно упал с велосипеда, в результате чего у него появилась гематома с правой стороны черепа. Мужчина не мог двигать ногой и левой рукой.



Операция закончилась хорошо, теперь пациент опять может ходить. Врачи отмечают, что и дальше будут пробовать гипноз во время операций.