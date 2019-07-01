01.07.2019, 23:06
В июле на Земле ожидается несколько магнитных бурь
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты прогнозируют, что в июле на Земле будет несколько магнитных бурь, пишет «Вечерняя Москва».
Так, одну вспышку ожидают 7 июля. Кроме того, высокая солнечная активность будет наблюдаться также 15 июля.
Ещё одна буря ожидается к концу месяца — 29 июля. Сообщается, что она будет не слишком мощной, чтобы существенно повлиять на самочувствие.
Известно, что более 60 процентов населения планеты являются метеочувствительными. Особенно резко дискомфорт чувствуют те, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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