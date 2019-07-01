ИА «Ореанда-Новости». Специалисты прогнозируют, что в июле на Земле будет несколько магнитных бурь, пишет «Вечерняя Москва».



Так, одну вспышку ожидают 7 июля. Кроме того, высокая солнечная активность будет наблюдаться также 15 июля.



Ещё одна буря ожидается к концу месяца — 29 июля. Сообщается, что она будет не слишком мощной, чтобы существенно повлиять на самочувствие.



Известно, что более 60 процентов населения планеты являются метеочувствительными. Особенно резко дискомфорт чувствуют те, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.