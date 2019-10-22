22.10.2019, 00:07
В Канаде создали щит невидимости
ИА «Ореанда-Новости». Канадскими учёными был изобретён специальный материал, который позволяет скрывать предметы, находящиеся за ним.
Организацией Hyperstealth был создан щит невидимости, который позволяет отражать любые лучи, что позволяет скрыть почти любой предмет. Через разработку можно увидеть только предметы, которые располагаются в нескольких метрах от него. Но сам материал возможно увидеть невооружённым глазом, так как он немного искажает реальный фон.
Разработка получила название Quantum Stealth. Учёные утверждают, что щит не нуждается в перезарядке на протяжение всего времени использования.
Организацией Hyperstealth был создан щит невидимости, который позволяет отражать любые лучи, что позволяет скрыть почти любой предмет. Через разработку можно увидеть только предметы, которые располагаются в нескольких метрах от него. Но сам материал возможно увидеть невооружённым глазом, так как он немного искажает реальный фон.
Разработка получила название Quantum Stealth. Учёные утверждают, что щит не нуждается в перезарядке на протяжение всего времени использования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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