19.08.2019, 17:59
В Каталонии обнаружили новый вид грибов
ИА «Ореанда-Новости». Учёные в Каталонии нашли новый вид грибов, которые растут в основном на песке, пишет РИА Новости.
Гриб из рода псатирелл назвали Psathyrella montgriensis. Название выбрали в честь природного парка Монгри, острова Медас и Байш-Тер в провинции Жирона.
Грибы адаптированы к жизни на песчаных почвах, например, на пляжах или дюнах. У гриба коническая шляпка, которая может быть от 15 миллиметров в диаметре. Ножка растения окрашена в бурый.
Эксперты объяснили, что ранее эти грибы не замечали, так как он растёт только в особых условиях и специальных местах.
Гриб из рода псатирелл назвали Psathyrella montgriensis. Название выбрали в честь природного парка Монгри, острова Медас и Байш-Тер в провинции Жирона.
Грибы адаптированы к жизни на песчаных почвах, например, на пляжах или дюнах. У гриба коническая шляпка, которая может быть от 15 миллиметров в диаметре. Ножка растения окрашена в бурый.
Эксперты объяснили, что ранее эти грибы не замечали, так как он растёт только в особых условиях и специальных местах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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