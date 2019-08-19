Гриб из рода псатирелл назвали Psathyrella montgriensis. Название выбрали в честь природного парка Монгри, острова Медас и Байш-Тер в провинции Жирона.Грибы адаптированы к жизни на песчаных почвах, например, на пляжах или дюнах. У гриба коническая шляпка, которая может быть от 15 миллиметров в диаметре. Ножка растения окрашена в бурый.Эксперты объяснили, что ранее эти грибы не замечали, так как он растёт только в особых условиях и специальных местах.