ИА «Ореанда-Новости»Государственное Управление МЧС России по Кировской области сообщает о неблагоприятных погодных условиях 13-го марта. В пятницу днём ожидаются порывы ветра скоростью до 20 м/c.

Также МЧС порекомендовала держаться как можно дальше от мостов, высоких деревьев, объектов электропередачи, рек и других водоёмов во время сильного ветра на улице. Для защиты от летящих обломков и осколков необходимо защищаться всеми подручными материалами: листами картона,  досками и другими предметами.