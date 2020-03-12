Также МЧС порекомендовала держаться как можно дальше от мостов, высоких деревьев, объектов электропередачи, рек и других водоёмов во время сильного ветра на улице. Для защиты от летящих обломков и осколков необходимо защищаться всеми подручными материалами: листами картона, досками и другими предметами.