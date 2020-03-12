12.03.2020, 18:40
В Кировской области объявили метеопредупреждение
ИА «Ореанда-Новости». Государственное Управление МЧС России по Кировской области сообщает о неблагоприятных погодных условиях 13-го марта. В пятницу днём ожидаются порывы ветра скоростью до 20 м/c.
Также МЧС порекомендовала держаться как можно дальше от мостов, высоких деревьев, объектов электропередачи, рек и других водоёмов во время сильного ветра на улице. Для защиты от летящих обломков и осколков необходимо защищаться всеми подручными материалами: листами картона, досками и другими предметами.
Также МЧС порекомендовала держаться как можно дальше от мостов, высоких деревьев, объектов электропередачи, рек и других водоёмов во время сильного ветра на улице. Для защиты от летящих обломков и осколков необходимо защищаться всеми подручными материалами: листами картона, досками и другими предметами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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