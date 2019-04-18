ИА «Ореанда-Новости». Житель Китая почти 30 лет прожил с новообразованием на спине, шанханские врачи удалили ему опухоль весом в 15 килограммов, пишет издание The Sun.

На момент операции его опухоль была 84 см в длину и 65,5 в ширину. В общей сложности операция по удалению образования длилась 33 часа. Сложность заключалась в том, что опухоль частично поразила лёгкие и несколько основных артерий организма.

На операции мужчина потерял большое количество крови, но его удалось стабилизировать. Через четыре дня после хирургического вмешательства пациент провёл в отделении интенсивной терапии. На шестой день после операции он уже мог самостоятельно передвигаться.