ИА «Ореанда-Новости». В восточном Китае, в могиле одного из правителей династии Западная Хань, был обнаружен необычный артефакт, который мог пролить свет на всю сферу жизни древних жителей этих территорий. Археологи обнаружили самый старый образец сырья для традиционной китайской медицины.

Исследователи использовали различные методы анализа и обнаружили, что корень был покрыт сахарозой и крахмалом, чтобы удалить неприятный запах и сделать траву не очень горькой.

Этот образец имеет большое значение для учёных для изучения технологии переработки в древние времена сырья для традиционной китайской медицины, говорит Хуан Люси.

Могила сановника Чичона, где они нашли артефакт, является частью более крупного погребального комплекса династии Западная Хань. Раскопки гробницы начались в 2011 году. С тех пор было обнаружено более 10 тысяч различных артефактов.