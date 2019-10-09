Группа учёных уже опубликовала результаты своих наблюдений в одном из научных изданий.

Окаменелые следы динозавров были обнаружены в восточной части Китайской Народной Республики, на территории провинции Чжэцзян. Всего специалисты в области палеонтологии обнаружили двадцать следов. Их размер варьировался от двадцати трёх до восьмидесяти двух сантиметров. Местом находки стала небольшая деревня, расположенная недалеко от города под названием Ланьси. Исходя из размеров обнаруженных окаменелых следов, палеонтологи определили размер самих динозавров – длина их тел может колебаться от четырёх до четырнадцати метров. Сами отпечатки имеют возраст в сто миллионов лет. Они относятся к Меловому периоду. Напомним, что начало этого периода приходится на сто сорок пять миллионов лет назад, закончился шестьдесят шесть миллионов лет назад. Является одним из самых продолжительных периодов мезозойской эры. Меловой период характеризуется также активным заселением этой территории зауроподов - большой группы четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых. В настоящее время специалисты считают, что растительноядные динозавры существовали в ту эпоху совместно с хищниками, однако, доказательства этого тезиса ещё только предстоит найти.

По информации, предоставленной профессором Университета американского штата Колорадо Мартином Локли, в настоящий момент палеонтологи активно сотрудничают с представителями местной власти для того, чтобы защитить окаменелые следы динозавров от негативного воздействия.