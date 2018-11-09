ИА «Ореанда-Новости». Робот на базе искусственного интеллекта имеет реальный прототип - китайского ведущего. Планируется, что он оптимизирует выпуски новостей по ТВ, в Интернете и в мобильных приложениях.

Китайское агентство новостей «Синьхуа» представило зрителям цифрового ведущего, сообщает издание The Guardian. Робот по имени Ки Хао может осуществлять круглосуточное вещание в течение многих лет. Его внешность скопирована с настоящего диктора новостного агентства, а голос, напоминающий человеческий, синтезирован. Ки Хао обладает определённой мимикой, может двигать бровями и моргать, покачивать головой.

Экранный ведущий, созданный на базе искусственного интеллекта (ИИ), может «присутствовать в репортажах» и рассказывать всем желающим последние новости. Для него также создали компаньона, который представляет последние известия на английском языке, и у него тоже есть реальный прототип.

Разработчики преследовали цель добиться сходства Ки Хао с живым человеком, однако пользователи социальных сетей, обсуждающие новинку, назвали нового ведущего «устрашающим». Этому есть научное объяснение. Люди склонны к фобии под официальным названием «эффект зловещей долины». Робот, который делает что-либо или говорит как человек, но не абсолютно точно, нередко вызывает чувство неприязни или даже отвращения у тех, кто наблюдает за «бездушной машиной».

Действительно, у Ки Хао не совсем правильная «человеческая» мимика, ограниченное количество эмоций. Тем не менее, на технологию возлагают большие надежды. Вероятно, это связано с тем, что в стране усилена цензура прессы и Интернета. Например, значительное количество зарубежных сайтов для китайских пользователей закрыты - существуют ограничения, наложенные властями. Соответственно, для многих пользователей доступны только те источники новостей, которые предлагает государство. Робот-ведущий, таким образом, может послужить целям пропаганды и вещать выгодную для властей информацию.

Тем временем цифровые «заменители» людей уже несколько лет пользуются популярностью. Это, например, виртуальная певица Хацунэ Мику (Япония), которая уже приобрела множество поклонников, или диджитал-модель Лил Микела в Инстаграме. А издание «Вашингтон Пост» использует бота по имени Heliograf, который кратко освещает итоги спортивных матчей и пересказывает самые интересные моменты игр, тем самым восполняя нехватку «узкоспециальных» журналистов в редакции. Тем не менее, эксперты считают, что в ближайшее время роботы вряд ли смогут составить серьёзную конкуренцию представителям творческих профессий.