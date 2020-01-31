ИА «Ореанда-Новости». Китайские учёные создали быстрый тест, который поможет определить наличие коронавируса в организме.

Китайские учёные разработали экспресс-тест, который поможет выявить наличие коронавируса в организме человека. Специалисты утверждают, что тест выдаёт результаты уже через 8-15 минут. Об этом сообщает Национальный институт Китая по контролю и профилактике вирусных заболеваний.

Тест значительно упрощает и ускоряет процедуру определения вируса. Это поможет раньше поставить диагноз и изолировать заражённых, что в свою очередь будет препятствовать дальнейшему распространению коронавируса.

Первая партия экспресс-тестов уже направлена в провинцию Хубэй.