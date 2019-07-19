ИА «Ореанда-Новости». Инженеры из Китайского университета Гонконга разработали экспериментальный портативный датчик, который собирает энергию, производимую движением коленного сустава человека.

Учёные использовали интеллектуальный материал из микроволокна, который генерирует энергию при изгибе. Механизм похож на скользящий рычаг, который приводит в движение мотор. Разработчики решили прикрепить устройство к колену из-за большого диапазона движений коленного сустава. При каждом движении колена материал будет сгибаться и, соответственно, генерировать электричество.

Испытания нового гаджета показали, что правильно закрепленный наколенник весом около 300 грамм не создает неудобств при ходьбе или беге и не требует от человека дополнительных усилий. «Это делает электричество, генерируемое« электростанцией на коленях », практически бесплатным», - сказали изобретатели.

Разработчики уверены, что он будет пользоваться большим спросом среди туристов и людей, ведущих активный образ жизни. Однако, когда новый гаджет появится на рынке, об этом не сообщается.