ИА "Ореанда-Новости". Снежный барс, занесённый в Красную книгу в России, был впервые зафиксирован инфракрасными камерами видеоловушек в северо-западном регионе Китая. Редкие кадры удалось получить в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

По сообщению средств массовой информации, запечатлеть снежных барсов крайне сложно ещё и ввиду того, что эти представители семейства кошачьих обладают превосходными навыками маскировки. На кадрах из китайского северо-западного региона также можно увидеть и других животных – лисицу и кабанов.

Крупный хищник семейства кошачьих снежный барс, также имеющий название ирбис, обитает в горах Центральной Азии. Для ирбиса характерно тонкое, длинное, гибкое тело, относительно короткие лапы, небольшая голова и очень длинный хвост. Достигая вместе с хвостом длины 200—230 см, взрослые особи весят до 55 кг. Меховой окрас, как правило, светлый дымчато-серый с кольцеобразными и сплошными тёмными пятнами.

Снежные барсы до сих пор являются малоисследованным биологическим видом ввиду труднодоступности их местообитания. В настоящее время численность ирбисов катастрофически мала — популяция вида в 2003 году по различным оценкам составляла от 4 до 7 тысяч особей. В России в прошлом веке животное занесено в красную книгу, также помещён в охранные документы ряда зарубежных стран. Охота на ирбисов запрещена.

Ареал распространения снежного барса в Центральной и Южной Азии занимает территории горных регионов площадью 1,2 млн квадратных километров. Ирбисы встречаются в Афганистане, Мьянме, Бутане, Китае, Индии, Казахстане, Киргизии, Монголии, Непале, Пакистане, России, Таджикистане и Узбекистане. В России расположена незначительная часть ареала снежного барса, которая составляет примерно 2—3 % от современного мирового ареала и представляет собой его северо-западную и северную окраину.

Синьцзян-Уйгурский автономный район – крупный регион на северо-западе Китая, является самой большой по площади территориально-административной единицей КНР.