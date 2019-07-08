ИА «Ореанда-Новости» Китайские учёные заявили о завершении строительства марсохода, который предназначен для участия в первой экспедиции Китая на Марс, которая запланирована на 2020 год.

В числе прочего миссия предполагает посадку на Красную планету и движение по её поверхности. Астрономы собираются провести исследования атмосферы, рельефа, геологических характеристик, особенностей магнитного поля Марса. Отмечается, что полученные сведения могут дать ответы на некоторые вопросы о происхождении и эволюции исследуемой планеты и всей Солнечной системы. Интересно, что в качестве главной цели экспедиции заявлен поиск признаков жизни на Марсе, а также выяснение вопроса о том, могут ли условия в будущем измениться таким образом, чтобы четвёртая планета от Солнца стала пригодна для освоения человечеством.