ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Института оптики и электроники Академии наук в Чэнду (Китай) объявили о создании нового типа материала, обеспечивающего плохую видимость радиолокатора. Информацию об этом передаёт South China Morning Post.

Профессор Ло Сянган совместно с его коллегами смогли создать уникальную математическую модель. Она позволяет описывать поведение электромагнитных волн при контакте с поверхностью металла, покрытой микроскопическими узорами.

Первые испытания уже были проведены.Они подтвердили свойства новой технологии. По словам специалиста по стелс-технологии из университета Фудан в Шанхае, использование этой технологии на самолёте или корабле обманет «любую радиолокационную станцию».

Китайское издание также сообщает, что новая технология позволяет не менять форму самолёта и не наносить радиопоглощающие покрытия. Именно эти технологии в настоящее время используются для уменьшения радиолокационной видимости самолёта, что имеет ряд недостатков, таких как ухудшение аэродинамики или хрупкость красок.