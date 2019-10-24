ИА «Ореанда-Новости». Учёные нашли в республике Коми сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что тетрапод является предком человека. Это животное «обеспечило» выход позвоночных на сушу. Возраст тетрапода составляет 372 миллиона лет.



Его останки нашли в известняках сосногорской свиты на берегу реки Ижмы около Ухты. Всего было найдено свыше ста экземпляров костей, которые хорошо стыкуются между собой. Это позволяет создать трёхмерную реконструкцию черепа, нижней челюсти и плечевого пояса тетрапода.