12.08.2019, 15:16
В корвалоле обнаружили опасное для здоровья вещество
ИА "Ореанда-Новости" Согласно новейшим исследованиям, употребление корвалола может нанести серьёзный вред здоровью. Лекарство содержит в своём составе спирт и фенобарбитал.
Фенобарбитал легко вызывает привыкание, вследствие чего растёт стремление увеличить дозу препарата. Однако передозировка этого вещества грозит остановкой дыхания.
Кроме того в состав корвалола входят такие вещества как этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты и натр едкий.
Медики пришли к выводу, что корвалол лишь считается хорошим препаратом для сердца. На деле же он угнетает его работу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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