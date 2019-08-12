ИА "Ореанда-Новости" Согласно новейшим исследованиям, употребление корвалола может нанести серьёзный вред здоровью. Лекарство содержит в своём составе спирт и фенобарбитал.

Фенобарбитал легко вызывает привыкание, вследствие чего растёт стремление увеличить дозу препарата. Однако передозировка этого вещества грозит остановкой дыхания.

Кроме того в состав корвалола входят такие вещества как этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты и натр едкий.

Медики пришли к выводу, что корвалол лишь считается хорошим препаратом для сердца. На деле же он угнетает его работу.