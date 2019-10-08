ИА «Ореанда-Новости». В программных настройках космической обсерватории «Спектр-РГ» произошли изменения, сообщает координатор проекта Петер Предель.


Причины изменений не известны. «Спектр-РГ» была запущена в космос в июле 2019 года. Из-за неизвестного воздействия в космосе произошли изменения в настройках зеркальных модулей. Специалистам проекта пришлось отключить 4 модуля из 7, так как сбой мог повлечь опасность для модулей.

При запуске российско-немецкой обсерватории планировалось нахождение «Спектр-РГ» на орбите 6 с половиной лет для изучения небесной сферы и точечными наблюдениями по запросам учёных всего мира. 