08.10.2019, 23:20
В космической обсерватории «Спектр-РГ» произошли изменения в программной настройке
ИА «Ореанда-Новости». В программных настройках космической обсерватории «Спектр-РГ» произошли изменения, сообщает координатор проекта Петер Предель.
Причины изменений не известны. «Спектр-РГ» была запущена в космос в июле 2019 года. Из-за неизвестного воздействия в космосе произошли изменения в настройках зеркальных модулей. Специалистам проекта пришлось отключить 4 модуля из 7, так как сбой мог повлечь опасность для модулей.
При запуске российско-немецкой обсерватории планировалось нахождение «Спектр-РГ» на орбите 6 с половиной лет для изучения небесной сферы и точечными наблюдениями по запросам учёных всего мира.
Причины изменений не известны. «Спектр-РГ» была запущена в космос в июле 2019 года. Из-за неизвестного воздействия в космосе произошли изменения в настройках зеркальных модулей. Специалистам проекта пришлось отключить 4 модуля из 7, так как сбой мог повлечь опасность для модулей.
При запуске российско-немецкой обсерватории планировалось нахождение «Спектр-РГ» на орбите 6 с половиной лет для изучения небесной сферы и точечными наблюдениями по запросам учёных всего мира.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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