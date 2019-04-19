ИА «Ореанда-Новости» НАСА сообщило об обнаружении в космическом пространстве самой первой молекулы из когда-либо сформировавшихся во Вселенной. Это молекулярный ион гидрида гелия, найденное в планетарной туманности NGC 7027, удалённой от нашей планеты на 3 тысячи световых лет.

Специалисты считают, что данная молекула образовалась более 13 миллиардов лет назад, всего лишь через 100 тысяч лет после Большого взрыва, когда Вселенная начала остывать и стало возможным формирование молекулярных связей.

В 1925 году данный ион был получен в лаборатории, но в космосе её обнаружить до сих пор не удавалось. В 1970-х годах учёные указали на NGC 7027 как на туманность, в которой мог сформироваться гидрид гелия, однако ограниченные технические возможности астрономии на протяжении долгого времени не позволяли его обнаружить.