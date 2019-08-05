ИА «Ореанда-Новости» В Богучанском районе Красноярского края обнаружен могильник V века нашей эры.

Пресс-служба Сибирского федерального университета сообщила, что это крупнейшее погребение той эпохи, обнаруженное в регионе. «На сегодняшний день это самый ранний и самый крупный из найденных на территории Енисейской Сибири памятник, относящийся к I тысячелетию нашей эры. Более того, это первый могильник эпохи раннего Средневековья, обнаруженный в лесной зоне Красноярского края», – рассказали представители пресс-службы.

В 12 погребениях учёные нашли около 2 тысяч предметов, в том числе наконечники стрел, железные ножи, пряжки и части поясных наборов, осколки керамической посуды, стеклянные и каменные бусы. Археологи установили, что тела умерших сжигали, а прах закапывали. Некоторые из образцов будет отправлены в Китай, где специалисты проведут соответствующие палеогенетические исследования, которые дадут возможность определить расовую принадлежность погребённых, а также их пол и возраст.