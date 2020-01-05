05.01.2020, 11:10
В лечебное учреждение Сингапура попала китайская девочка с неизвестной пневмонией
ИА «Ореанда-Новости» После заражения неизвестной пневмонией в лечебное учреждение Сингапура попала девочка трёх лет из КНР. Об этом заявлено местным минздравом.
Накануне власти КНР распространили информацию о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухани, расположенном в провинции Хубэй. 44 случая заболевания вирусной пневмонии было выявлено к 3 января в данном населённом пункте. 11 больных находились в тяжёлом состоянии. Помимо этого, врачи стали вести наблюдение еще за 121 человеком, которые тесно контактировали с больными.
Расследование выявило, что некоторые больные трудились на местном рынке, где продают морепродукты. К этому времени не выявлено, что заболевание может передаваться от человека и человеку.
Накануне власти КНР распространили информацию о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухани, расположенном в провинции Хубэй. 44 случая заболевания вирусной пневмонии было выявлено к 3 января в данном населённом пункте. 11 больных находились в тяжёлом состоянии. Помимо этого, врачи стали вести наблюдение еще за 121 человеком, которые тесно контактировали с больными.
Расследование выявило, что некоторые больные трудились на местном рынке, где продают морепродукты. К этому времени не выявлено, что заболевание может передаваться от человека и человеку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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