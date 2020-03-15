15.03.2020, 09:11
В Магаданской области заболевших коронавирусом нет
ИА «Ореанда-Новости». Елена Кузьменко, главный инфекционист Магаданской области, прокомментировала ситуацию в регионе.
Она сообщает, что в инфекционных отделениях есть люди с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако их изоляционный период уже подходит к концу, а вирус ни у кого так и не был обнаружен. В основном под подозрениям находятся люди, которые недавно вернулись из стран с очагами распространения COVID-19.
Также есть те, которые прибыли с рудника "Купол" 13 марта и планировали своё дальнейшее путешествие. Они были в контакте с больным коронавирусной инфекций и были помещены в изолятор на 2 недели. Однако по пройденным обследованиям, болезнь ни у кого не была обнаружена и результаты анализов дали отрицательный ответ.
Она сообщает, что в инфекционных отделениях есть люди с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако их изоляционный период уже подходит к концу, а вирус ни у кого так и не был обнаружен. В основном под подозрениям находятся люди, которые недавно вернулись из стран с очагами распространения COVID-19.
Также есть те, которые прибыли с рудника "Купол" 13 марта и планировали своё дальнейшее путешествие. Они были в контакте с больным коронавирусной инфекций и были помещены в изолятор на 2 недели. Однако по пройденным обследованиям, болезнь ни у кого не была обнаружена и результаты анализов дали отрицательный ответ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии