ИА «Ореанда-Новости». Устройство, имитирующее биологическую память, было изобретено учёными из Московского физико-технического института (МФТИ). Как сообщили в среду в пресс-службе университета, разработка может стать основой для будущих нейроморфных компьютеров.

«Мемристоры, в которых мостики наночастиц действуют как сопротивления, будут разрушаться слишком быстро, поэтому мы решили улучшить их с помощью сегнетоэлектрика. Наш более надежный механизм позволяет нам выполнять сотни миллиардов циклов переключения, после чего ячейки памяти продолжают работать. работать правильно », - говорит сотрудник лаборатории нейронных вычислительных систем МФТИ Анастасия Чуприк, ведущий автор исследования.

Предполагается, что нейрокомпьютеры смогут решать проблемы, которые могут делать только суперкомпьютеры, но будут использовать для этого незначительное количество электроэнергии.