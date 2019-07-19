ИА «Ореанда-Новости». Группа учёных из Российской Федерации и Тайваня разработала новый эффективный метод, основанный на трансплантации слоев генетически модифицированных стволовых клеток для восстановления тканей после ишемии, то есть нарушения кровоснабжения, приводящего к повреждению ткани или органа, и успешно протестировал его на мышах. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МГУ им. М.В. Ломоносова.

Согласно статистическим данным ВОЗ, инсульты и ишемическая болезнь сердца, и связанные с ними осложнения по-прежнему являются одной из основных причин преждевременной смерти людей во всем мире. Ежегодно около семи (в случае ишемии) и пяти (в случае инсульта) людей умирает от этой категории заболеваний сердца и сосудов.

В ходе работы была успешно опробована новая методика на животных, разделенных на пять групп. У первой и второй мышей пытались излечить немодифицированные и модифицированные мезенхимальные стромальные клетки, у третьей и четвертой - клеточные пластыри. Пятая группа стала контрольной. Восстановление тканей было ускорено всеми типами клеток, но пластыри на основе модифицированного гена HGF показали лучший результат. Через три недели после эксперимента уровень кровотока у испытуемых был восстановлен до 70%, что было в два раза выше, чем в контрольной группе.

Работа была продолжением серии совместных научных исследований Московского государственного университета, Московского государственного медицинского университета им. М. В. Ломоносова, Кардиологического научного центра и Университета Цинхуа, направленных на разработку технологий регенерации поврежденных скелетных мышц и сердца с использованием генетически модифицированные стволовые клетки, которые трансплантируют в форме образованных ex vivo клеточных слоев. Такой подход позволяет увеличить выживаемость клеток после трансплантации и эффективность клеточной терапии.