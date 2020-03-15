ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный специалист Минздрава по остеопатии назвал главные факторы, с которых «начинается болезнь». По словам эксперта, если исключить генетику, то наиболее распространёнными факторами являются токсический фактор (еда, метаболизм, инфекции) нейропсихоэмоциональный фактор, а также травмы.

Данные рычаги запускают в организме человека реакции. Затем следует воспаление, которое приводит к изменениям в тканях, заявил Дмитрий Мохов.

Принципы классической остеопатии являются непризнанными научной медициной. С 2015 года они включены в номенклатуру врачебных медицинских специальностей, так как являются частью мануальной практики.